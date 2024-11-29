В Самаре прошли "Спартанские игры"

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В "МТЛ Арене" состоялся фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования "Спартанские игры". Участие приняли 12 команд: МИР, ПривГУПС, ПГУТИ, РЕАВИЗ, Самарский университет, СамГМУ, СГСПУ, СамГТУ, СФ МГПУ, СГЭУ, СЮИ ФСИН, ТГУ - всего 144 участника и около 200 зрителей.



С приветственной речью к спортсменам и гостям обратилась министр спорта Самарской области Лидия Анатольевна Рогожинская.



Фестиваль проводился в форме прохождения спортивных станций: "Надувные лыжи", "Кольцеброс", "Надувные ворота", "Футбольный дартс", "Беличье колесо", "Забег сумоистов", "Путь спартанца".



Соревнования сопровождались выступлениями творческих коллективов.



Результаты состязаний:

