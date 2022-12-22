В Самаре прошли соревнования по гиревому двоеборью и настольному теннису среди сотрудников МЧС 

В преддверии Дня спасателя Российской Федерации на базе специализированной пожарно-спасательной части прошли соревнования по гиревому двоеборью и настольному теннису среди пожарно-спасательных подразделений Самары.
Цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высоко уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к профессии пожарного и спасателя среди молодежи.
Состязания, в которых приняли участие 14 команд, проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. Вес каждой гири составлял 24 кг.
В командном зачёте победителями стали:
1 место – 3 пожарно-спасательная часть (далее ПСЧ);
2 место – специализированная ПСЧ;
3 место – 6 ПСЧ.
В личном первенстве в весовой категории до 63 кг:
1 место занял Мельник Иван (6 ПСЧ);
2 место - Пятаев Фяниль (2 ПСЧ);
3 место - Митрохин Иван (1 ПСЧ).
В весовой категории до 68 кг:
1 место - Усов Денис Владимирович (СПСЧ);
2 место - Радионов Илья (2 ПСЧ);
3 место - Арзуманов Роман (9 ПСЧ).
В весовой категории до 73 кг:
1 место - Барашкин Игорь (7 ПСЧ);
2 место - Лекомцев Дмитрий (2 ПСЧ);
3 место - Ларин Андрей (17 ПСЧ).
В весовой категории до 85 кг:
1 место - Ивков Иван Владимирович (8 ПСЧ);
2 место - Золотовский Кирилл (5 ПСЧ);
3 место Хайрулин Руслан (2 ПСЧ).
В весовой категории свыше 85 кг:
1 место - Голяшов Александр (1 ПСЧ);
2 место - Шибаев Евгений (2 ПСЧ);
3 место - Растригин Евгений (71 ПСЧ).
В состязаниях по настольному теннису приняли участие 16 команд.
Соревнования проходили по круговой системе. В результате упорной борьбы сильнейшим стал огнеборец 89-й пожарно-спасательной части Артем Тучин, 2 место завоевал сотрудник 99-й ПСЧ Артур Сулейманов, 3 место досталось сотруднику Пожарного корабля 3 ПСЧ Александру Опарину.
Фото: ШУ МЧС СО