В Самаре прошли соревнования по гиревому двоеборью и настольному теннису среди сотрудников МЧС 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. 
Всё для фронта, всё для Победы: «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году
В свой профессиональный праздник в офисе обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» на Революционной, 101б прошел необычный День клиента.
Жители Самары получили подарки на Дне клиента «ЭнергосбыТ Плюс»
Работы художников разместили на рекламных носителях: билбордах, диджитал-носителях на улице и в общественном транспорте – всего более 200 поверхностей.
Фестиваль «Samara Ground – Самарская земля» в 2022 году решили сделать экспериментальным
Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций. 
Всем коммунальным службам Самары поставлена задача подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели
Врач, друг и наставник.
Ушел из жизни врач-хирург больницы Пирогова Иван Есмейкин 
23 февраля 2023 года будет осуществляться государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке.
Управление ЗАГС СО: приглашаем всех желающих зарегистрировать брак в «зеркальную» дату - 23.02.2023
Они показывали свои умения и навыки в тестировании, спорте, строевой подготовке.
В УФСИН СО состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников
Незнакомцы звонят на телефоны пенсионеров и требуют денежное вознаграждение за решение разного рода проблем.
МВД СО: обманувший семерых пенсионеров мошенник задержан
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.53
1.53
EUR 75.09
1.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре прошли соревнования по гиревому двоеборью и настольному теннису среди сотрудников МЧС 

22 декабря 2022 16:28
121
Цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высоко уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни.

В преддверии Дня спасателя Российской Федерации на базе специализированной пожарно-спасательной части прошли соревнования по гиревому двоеборью и настольному теннису среди пожарно-спасательных подразделений Самары.

Цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высоко уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к профессии пожарного и спасателя среди молодежи.

Состязания, в которых приняли участие 14 команд, проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. Вес каждой гири составлял 24 кг.

В командном зачёте победителями стали:

1 место – 3 пожарно-спасательная часть (далее ПСЧ);

2 место – специализированная ПСЧ;

3 место – 6 ПСЧ.

В личном первенстве в весовой категории до 63 кг:

1 место занял Мельник Иван (6 ПСЧ);

2 место - Пятаев Фяниль (2 ПСЧ);

3 место - Митрохин Иван (1 ПСЧ).

В весовой категории до 68 кг:

1 место - Усов Денис Владимирович (СПСЧ);

2 место - Радионов Илья (2 ПСЧ);

3 место - Арзуманов Роман (9 ПСЧ).

В весовой категории до 73 кг:

1 место - Барашкин Игорь (7 ПСЧ);

2 место - Лекомцев Дмитрий (2 ПСЧ);

3 место - Ларин Андрей (17 ПСЧ).

В весовой категории до 85 кг:

1 место - Ивков Иван Владимирович (8 ПСЧ);

2 место - Золотовский Кирилл (5 ПСЧ);

3 место Хайрулин Руслан (2 ПСЧ).

В весовой категории свыше 85 кг:

1 место - Голяшов Александр (1 ПСЧ);

2 место - Шибаев Евгений (2 ПСЧ);

3 место - Растригин Евгений (71 ПСЧ).

В состязаниях по настольному теннису приняли участие 16 команд.

Соревнования проходили по круговой системе. В результате упорной борьбы сильнейшим стал огнеборец 89-й пожарно-спасательной части Артем Тучин, 2 место завоевал сотрудник 99-й ПСЧ Артур Сулейманов, 3 место досталось сотруднику Пожарного корабля 3 ПСЧ Александру Опарину.

 

Фото:   ШУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
196
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
217
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
223
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
353
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
347
Весь список