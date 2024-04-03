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В Самаре прошли областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова

3 апреля 2024 14:31
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Среди юношей и девушек до 18 лет.

В МТЛ Арене в Самаре состоялись XII открытые соревнования Самарской области памяти заслуженного тренера России Павла Ивановича Иванникова среди юношей и девушек до 18 лет по дзюдо.

Победителями соревнований в старшей возрастной группе (до 18 лет) стали:

 Данияр Муканов (Оренбург) – 46 кг, Кирилл Меркулов (Самара) – 50 кг, Артем Габбасов (Самара) – 55 кг, Матвей Каширин (Оренбург) – 60 кг, Нурсултан Амандык (Оренбург) – 66 кг, Ярослав Сидоров (Оренбург) – 73 кг, Арсений Ширканов (Пенза) – 81 кг, Никита Бородин (Самара) – 90 кг, Егор Медведев (Самара) – 90+ кг; Регина Ахтямова (Оренбург) – 40 кг, Елизавета Огай (Оренбург) – 44 кг, Сабина Аймухамедова (Оренбург) – 48 кг, Виталина Родионова (Оренбург) – 52 кг, Полина Культенкова (Самара) – 57 кг, Мария Моисеева (Самара) – 63 кг, Анастасия Клинова (Саратов) – 70 кг.

 Призерами соревнований также стали представители Самарской области Михаил Галий, Ибрагим Ибрагимов, Сергей Догадин, Неъматжон Узоков, Саркис Агабалян, Лиана Макарчева, Ирина Сутуга, Анастасия Загоруйко, Екатерина Ямщикова, Алина Головко, Виктория Зудилина, Александрина Малыхина, Анна Мадьянова, Злата Привалова, Виктория Трегубова, Валерия Смольянинова, Дарья Блинова, Екатерина Ягич, Валерия Никола.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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