В Самаре прошла торжественная церемония закрытия чемпионата МВД России по плаванию

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Лидия Рогожинская приняла участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата МВД России по плаванию.



В пятницу, 6 октября, в Самаре в закрытом бассейне спортивного комплекса «Плавательный» филиала ФАУ МО РФ ЦСКА прошла торжественная церемония закрытия чемпионата МВД России по плаванию. В рамках мероприятия состоялось награждение победителей и призеров турнира. Пловцов с завершением соревнований поздравили: врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, начальник договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко и врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев.



Чемпионат МВД России по плаванию подытожил Спартакиаду МВД, посвященную 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо». В состязаниях приняли участие 256 сотрудников из 25 территориальных органов и 14 учебных заведений.