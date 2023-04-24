В Самаре прошла спартакиада, посвященная 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо»

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Широкомасштабное мероприятие – спартакиада, посвященная 100-летнему юбилею со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» прошла в «МТЛ Арене». Вековой юбилей – важное и знаковое событие не только для всех, кто отождествляет себя с «Динамо». История самарского «Динамо» – это история славных коллективов, удивительных судеб спортсменов и тренеров.

Мероприятие началось с танцевальной композиции от коллектива «Нью Фэйс». Выступления проходили в сопровождении фоторетроспективы «Динамо» на большом экране.

После этого состоялся парад участников спартакиады и в общий строй встали 10 команд сотрудников силовых ведомств региона.

Бурными аплодисментами почти 1,5 тыс. зрителей, приехавших со всего региона, поприветствовали всех участников соревнований и на экране началась демонстрация фильма об истории и спортивных достижениях спортсменов региональной организации «Динамо».

Ведущий мероприятия Евгений Юраков объявил о начале торжественной церемонии открытия спартакиады, пригласив на сцену для вступительного слова вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина, который поздравил всех со 100-летием спортивного общества «Динамо».

После этого состоялась церемония награждения ветеранов, внесших значительный вклад в развитие самарского «Динамо», именитых спортсменов и тренеров, воспитавших чемпионов по различным видам спорта. Среди них были настоящие легенды самарского спорта: Николай Федорович Петров, Григорий Зиновьевич Щеглов, Хабиль Хазиевич Бикташев.

Торжественное мероприятие открылось под звучание Гимна Российской Федерации.

Прозвучала песня «Побеждай» в исполнении вокалистов самарской эстрады: Виктории Хорошавиной, Анастасии Милюткиной и Рустама Ахметова.

Евгений Юраков представил главных судий соревнований по всем видам спортивных состязаний и спортивного комментатора Андрея Миронова.

Затем началось главное событие вечера – спортивные состязания, включающие в себя подтягивание на перекладине, армрестлинг и перетягивание каната.

С каждой спортивной зоны велись онлайн включения самих состязаний. В перерывах между сменами видов спорта ведущий проводил интерактивные игры со зрителями, а на спортивной арене выступал коллектив группы поддержки баскетбольного клуба «САМАРА».

Напряженная борьба велась на протяжении всех этапов соревнований. Накал страстей и эмоций зашкаливал, болельщики активно поддерживали свои команды, а сами спортсмены выкладывались на все 100 % для того, чтобы их команда оказалась в числе лучших.

После завершения состязаний все команды вновь собрались на сцене для объявления победителей и торжественной церемонии награждения.

Для проведения церемонии и награждения победителей соревнований кубками, медалями и дипломами на сцену были приглашены руководители силовых ведомств региона.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

В соревнованиях по подтягиванию на перекладине:

1 место – команда Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказания России

2 место – команда Главного управления МВД России по Самарской области

3 место – команда Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

В соревнованиях по армрестлингу:

1 место – команда Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

2 место – команда Управления Росгвардии по Самарской области

3 место – команда Управления федеральной службы исполнения наказания России по Самарской области

В соревнованиях по перетягиванию каната:

1 место – команда Главного управления МВД России по Самарской области

2 место – команда Управления Росгвардии по Самарской области

3 место – команда Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

После поздравлений победителей прозвучала финальная композиция «Зажги, Россия» в исполнении вокалистов самарской эстрады и всех участников творческой программы, которую подхватили зрительские трибуны.

Завершилось мероприятие общей фотосессией.