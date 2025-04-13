В Самаре прошел X «Космический полумарафон»

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13 апреля на Волжском проспекте любители бега стартовали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км юбилейного «Космического полумарафона».

Участников приветствовал вице-губернатор, руководитель администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

«Из года в год это масштабное мероприятие объединяет тысячи любителей физкультуры, всех тех для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. Сегодня на старте представители 73 регионов нашей страны. Мы видим, как бег приобретает все большую популярность, становясь полезным досугом, объединяющим семьи, друзей и трудовые коллективы», - сказал Дмитрий Яковлев.

Всего на старт вышли порядка 4000 участников, самому юному из них - 1 год и 8 месяцев.

Такие соревнования помогают привлекать к занятиям спортом как можно больше россиян. Это одна из приоритетных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минспорта СО