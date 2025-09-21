Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот праздник спорта наглядно показывает, как важно поддерживать здоровый образ жизни всей семьей и как спорт объединяет поколения.
В Самаре прошел суперфинал соревнований «Высший класс»
В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч.
Футболисты «Крыльев Советов» поехали на выездной матч против московского «Спартака» на такси
Александру Хинштейну удалось выстроить открытый и честный диалог с курянами и оперативно решать их проблемы.
Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
22 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Уже прошло несколько мероприятий. В комфортной обстановке на открытом воздухе гости получают новые знания, знакомятся с интересными людьми и раскрывают свои творческие способности.
КультПРОсветПоляна заработала в Новокуйбышевске на площадке городского парка «Дубки»
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
в Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
В Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре прошел суперфинал соревнований «Высший класс»

21 сентября 2025 17:12
124
Этот праздник спорта наглядно показывает, как важно поддерживать здоровый образ жизни всей семьей и как спорт объединяет поколения.

В 2025 году в Самарской области в пятый раз прошли масштабные соревнования среди родителей школьников «Высший класс», организованные в рамках партийного проекта «Детский спорт» при поддержке спортивных федераций, администрации муниципалитетов Самарской области, министерства образования и министерства спорта.

40 сильнейших команд по результатам муниципальных и зональных соревнований встретились в Суперфинале в Самаре на площади Куйбышева.

Соревнования проходили по четырем видам спорта:
футбол
волейбол
баскетбол
чир спорт

Результаты - (https://t.me/sfp63/352?single)

Этот праздник спорта наглядно показывает, как важно поддерживать здоровый образ жизни всей семьей и как спорт объединяет поколения. Благодаря таким инициативам в регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры и популяризация физической культуры.

 

Фото:  Максим Калинкин/ минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч.
21 сентября 2025, 17:02
Футболисты «Крыльев Советов» поехали на выездной матч против московского «Спартака» на такси
В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч. Спорт
13
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
21 сентября 2025, 15:15
22 сентября в регионе без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С. Экология
133
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
21 сентября 2025, 14:25
Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Спорт
152
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
225
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
228
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
561
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
584
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
410
Весь список