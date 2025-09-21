В Самаре прошел суперфинал соревнований «Высший класс»

В 2025 году в Самарской области в пятый раз прошли масштабные соревнования среди родителей школьников «Высший класс», организованные в рамках партийного проекта «Детский спорт» при поддержке спортивных федераций, администрации муниципалитетов Самарской области, министерства образования и министерства спорта.
40 сильнейших команд по результатам муниципальных и зональных соревнований встретились в Суперфинале в Самаре на площади Куйбышева.
Соревнования проходили по четырем видам спорта:
футбол
волейбол
баскетбол
чир спорт
Результаты - (https://t.me/sfp63/352?single)
Этот праздник спорта наглядно показывает, как важно поддерживать здоровый образ жизни всей семьей и как спорт объединяет поколения. Благодаря таким инициативам в регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры и популяризация физической культуры.
Фото: Максим Калинкин/ минспорта СО