В Самаре прошел чемпионат России по синкекусинкай

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В минувшие выходные в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошел чемпионат России среди мужчин и женщин по карате-кекусинкай в дисциплине синкекусинкай. Национальный чемпионат был проведен в Самарской области впервые в истории развития этого вида спорта в России.

В турнире приняли участие 120 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны. Самарскую область представили семь спортсменов: трое в дисциплине кумите, остальные — в ката. Лучший результат продемонстрировала представительница Кинельского района Ирина Фадеева, занявшая четвертое место в дисциплине ката. В борьбе за бронзу Ирина уступила сопернице из Ульяновской области Анастасии Беловой.

Чемпионы России у мужчин в дисциплине кумите: Олег Колокольцев (Новосибирская область, 65 кг), Павел Фефелов (Новосибирская область, 75 кг), Сергей Курягин (Красноярский край, 85 кг), Юрий Киракосян (Краснодарский край, 85+ кг).

Чемпионы России у женщин в дисциплине кумите: Джунай Алиева (Москва, 50 кг), Ирина Валиева (Москва, 60 кг), Анастасия Калистратова (Кемеровская область, 55 кг), Анна Черемискина (Краснодарский край, 60 кг).

Победители чемпионата России в дисциплине ката: София Червякова (Республика Татарстан), Руслан Андреев (Новосибирская область).

«К сожалению, подготовка к турниру попала на непростое время. Из-за ограничений ребята занимались на улице, делали все возможное, чтобы сохранить свою физическую форму. Для многих из них домашний турнир стал первым серьезным испытанием в спортивной карьере. По-моему мнению ребята выступили очень достойно. По итогам прошедших стартов будет сформирована российская сборная, которая выступит на чемпионате мира в Японии в мае 2022 года», — прокомментировал Павел Шор, президент федерации синкекусинкай Самарской области.