В Самаре пройдёт турнир по пляжному волейболу среди студентов и молодежи

119

Турнир «Волга.Солнце.Молодёжь» состоится уже в это воскресенье, 23 июня, на Красноармейском спуске набережной реки Волга.

150 игроков, 25 команд - и их неутомимые болельщики. Яркий спортивный праздник начнётся в 9 утра. Студенты 11 самарских высших учебных заведений и 14 ссузов встретятся на горячем волжском песке, чтобы выяснить, кто быстрее, сильнее и выше прыгает, а главное - точно забрасывает мяч на территорию соперника.

Главный арбитр соревнований - судья Всероссийской категории, председатель президиума коллегии судей Федерации волейбола Самарской области Вячеслав Коробов.

«Волга, солнце и молодёжь! Нас ждёт яркий праздник летнего спорта в преддверии Дня молодежи. Турнир пройдёт в одной из самых живописных локаций нашего города - на набережной Волги. Приходите увидеть хорошую игру, поддержать своих однокурсников, друзей, команды своих учебных заведений», - пригласил самарцев и гостей города поболеть за участников состязаний руководитель оргкомитета турнира, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области, депутат губернской думы Роман Балтер.

Напомним, что организаторы турнира «Волга.Солнце.Молодёжь» по пляжному (парковому) волейболу 4х4 - общественный совет проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в регионе, ВОО «Молодая Гвардия Единой России», областная Федерация волейбола. Мероприятие проходит при активом содействии Министерства спорта и Министерства образования и науки Самарской области.