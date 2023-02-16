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В Самаре пройдут традиционные Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита»

16 февраля 2023 15:12
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Турнир посвящен знаменитому танго первых чемпионов в олимпийской истории танцев на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.

В Самаре пройдут традиционные Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита».

18-20 февраля, СКК "Дворец спорта" (Самара, ул. Молодогвардейская, 222).

Турнир посвящен знаменитому танго первых чемпионов в олимпийской истории танцев на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.

Их легендарный показательный танец «Кумпарсита» родился в куйбышевском Дворце спорта.

В турнире примут участие танцевальные пары страны в четырех группах – второго и первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта, мастера спорта. Почетным гостем турнира станет дочь знаменитых фигуристов Юлия Пахомова-Горшкова.

 

Фото:   минспорта СО

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