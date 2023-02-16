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В Самаре пройдут традиционные Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита».



18-20 февраля, СКК "Дворец спорта" (Самара, ул. Молодогвардейская, 222).



Турнир посвящен знаменитому танго первых чемпионов в олимпийской истории танцев на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.

Их легендарный показательный танец «Кумпарсита» родился в куйбышевском Дворце спорта.



В турнире примут участие танцевальные пары страны в четырех группах – второго и первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта, мастера спорта. Почетным гостем турнира станет дочь знаменитых фигуристов Юлия Пахомова-Горшкова.

Фото: минспорта СО