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В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
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В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»

16 февраля 2025 11:40
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В соревнованиях примут участие 70 пар танцоров из разных регионов России, в том числе 11 пар из Самарской области.

Соревнования по танцам на льду «Кумпарсита» являются традиционными для Самарской области. Свое название они получили в честь показательного танго олимпийских чемпионов 1976 года Александра Горшкова и Людмилы Пахомовой, которые готовились к выступлению на Олимпиаде в куйбышевском Дворце спорта.

 В 2025 году во всероссийских соревнованиях примут участие мальчики и девочки 9-12 лет, девушки 11-17 лет, юноши 11-19 лет по программам 2-го и 3-го спортивного разряда в паттерн-танце и произвольном танце.

Также пройдут межрегиональные соревнования среди спортсменов 1-го разряда, кандидатов в мастера и мастеров спорта, которые представят ритм-танец и произвольный танец.

В соревнованиях примут участие 70 пар танцоров из разных регионов России, в том числе 11 пар из Самарской области.

Выступления спортсменов пройдут с 19 по 21 февраля на льду Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Расписание на сайте Федерации фигурного катания на коньках Самарской области: skate63.ru/info/articles/vserossiyskie-sorevnovaniya-..

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Теги: Мероприятия Самара

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