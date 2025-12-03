В Самаре пройдут фестивали «Урок футбола» и «Звездочки футбола»

Мероприятия состоятся в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе».



В гости к самарским школьникам и дошкольникам приедут бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и футбольный блогер АртПо.



4 и 5 декабря состоятся методические семинары и практические занятия для учителей физкультуры школ и детских садов, которые принимают участие в проекте.



5 и 6 декабря состоятся игры и мастер-классы от амбассадоров РФС в манеже ГАУ «Самара Арена».



Проект реализуется при поддержке министерства спорта и министерства образования Самарской области.

Фото: минспорта СО