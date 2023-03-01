В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

144

С 13 по 16 марта в самарском «Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта «Новая высота».



В этих соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из всех регионов России. Впервые на соревнования приедет сборная команда из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



В этом году организаторы подготовили для зрителей и самих спортсменов сюрприз. Впервые в истории греко-римской борьбы поединки будут проходить сразу на четырех борцовских коврах.



Программа Первенства России по греко-римской борьбе. Вход свободный:



14 марта: 10.00-19.00 - Предварительные и полуфинальные поединки (42, 48, 55, 65, 80, 110 кг)



15 марта:

10.00-16.30 - Предварительные и утешительные поединки

17.00-18.00 - Полуфинальные поединки (45, 51, 60, 71, 92, 120 кг)

18.00-20.00 - Финальные поединки (42, 48, 55, 65, 80, 110 кг). Награждение победителей и призёров



16 марта:

12.30-14.30 - Утешительные поединки

15.00-15.40 - Официальная церемония Первенства. Арт-часть «Страна героев»

16.00-18.00 - Финальные поединки (45, 51, 60, 71, 92, 120 кг). Награждение победителей и призёров