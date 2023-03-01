В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива.
Каждому второму работающему самарцу нравится традиция угощать коллег в день своего рождения
"В знак уважения ко многим поколениям создателей метро".
Путин: 2 октября в России будут отмечать День метростроителя
Самарскую область в полуфинале представят 10 лекторов.
В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» от СО прошло максимальное в ПФО количество участников
Вся выращенная продукция отправляется по цветочным магазинам региона.
Почти 85 тысяч тюльпанов вырастили в Безенчукском районе для прекрасной половины
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
В продолжение заложенных традиций, в этом году участниками мероприятия также стали дамы и кавалеры Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.
В СЭК им. П.Мачнева состоялся студенческий бал, посвященный эпохе XIX века
И единственная из учителей, ставшая почетным гражданином Самарской области.
Сегодня отмечает День рождения Евгения Аршлутова - единственный в области народный учитель СССР
Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в систематические занятия физической культурой и спортом.
Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию центров раннего физмческого развития детей в регионе 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

1 марта 2023 11:29
144
В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

 С 13 по 16 марта в самарском «Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта «Новая высота».

В этих соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из всех регионов России. Впервые на соревнования приедет сборная команда из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В этом году организаторы подготовили для зрителей и самих спортсменов сюрприз. Впервые в истории греко-римской борьбы поединки будут проходить сразу на четырех борцовских коврах.

 Программа Первенства России по греко-римской борьбе. Вход свободный:

14 марта: 10.00-19.00 - Предварительные и полуфинальные поединки (42, 48, 55, 65, 80, 110 кг)

15 марта:
10.00-16.30 - Предварительные и утешительные поединки
17.00-18.00 - Полуфинальные поединки (45, 51, 60, 71, 92, 120 кг)
18.00-20.00 - Финальные поединки (42, 48, 55, 65, 80, 110 кг). Награждение победителей и призёров

16 марта:
12.30-14.30 - Утешительные поединки
15.00-15.40 - Официальная церемония Первенства. Арт-часть «Страна героев»
16.00-18.00 - Финальные поединки (45, 51, 60, 71, 92, 120 кг). Награждение победителей и призёров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
1 марта 2023  14:30
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
99
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
1 марта 2023  12:44
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
252
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
1 марта 2023  11:54
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
161
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
1 марта 2023  11:17
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
188
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
188
Весь список