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В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе "Новая высота"

24 февраля 2022 10:04
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В Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе "Новая высота"

С 3 по 5 марта во Дворце спорта в Самаре пройдет первенство России по греко-римской борьбе "Новая высота".

Первенство пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Трансляция схваток будет вестись в соцсетях и на сайте wrestlingtv.ru. Билеты бесплатно можно приобрести на сайте «Афиша.ru (http://xn--80aax1cva.ru)».

В новый Ледовый дворец спорта приедут атлеты со всей России. Соревнования проведут среди юниоров до 21 года в 10 весовых категориях, от 55 до 130 кг.

Всероссийский турнир "Новая высота" по греко-римской борьбе проводится в память о человеке, который внес большой вклад в развитие страны, строителе, благотворителе и меценате. Понимая всю важность духовно-нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, Игорь Александрович Найвальт всегда уделял особое внимание поддержке и развитию отечественного спорта, отмечают организаторы.

Первый такой чемпионат прошел в 2019 году и стал главным событием весны. В нем приняли участие 47 спортивных команд - около 300 человек из 30 регионов.

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