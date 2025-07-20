В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею

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С 8 по 10 августа в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого впервые пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею - предсезонный турнир с участием команд Всероссийской хоккейной лиги.

Четыре команды ВХЛ сразятся за кубок и главный приз - автомобиль Lada:

«ЦСК ВВС» Самара

«Южный Урал» Орск

«Дизель» Пенза

«АКМ» Тула

Болельщиков ожидают зрелищные матчи и бескомпромиссная борьба за главный трофей, а также развлекательная программа: интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров.

Вход на матчи бесплатный, по билетной программе. Подробности - в ближайшее время на сайте и в соцсетях ХК ЦСК ВВС.

Расписание турнира:

8 августа

* 13:00 — Южный Урал - Дизель

* 18:40 — Церемония открытия

* 19:00 — ЦСК ВВС - АКМ



9 августа

* 13:00 — Дизель - АКМ

* 19:00 — ЦСК ВВС - Южный Урал



10 августа

* 12:00 — АКМ - Южный Урал

* 16:00 — ЦСК ВВС - Дизель