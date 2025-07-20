В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею

С 8 по 10 августа в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого впервые пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею - предсезонный турнир с участием команд Всероссийской хоккейной лиги.
Четыре команды ВХЛ сразятся за кубок и главный приз - автомобиль Lada:
«ЦСК ВВС» Самара
«Южный Урал» Орск
«Дизель» Пенза
«АКМ» Тула
Болельщиков ожидают зрелищные матчи и бескомпромиссная борьба за главный трофей, а также развлекательная программа: интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров.
Вход на матчи бесплатный, по билетной программе. Подробности - в ближайшее время на сайте и в соцсетях ХК ЦСК ВВС.
Расписание турнира:
8 августа
* 13:00 — Южный Урал - Дизель
* 18:40 — Церемония открытия
* 19:00 — ЦСК ВВС - АКМ
9 августа
* 13:00 — Дизель - АКМ
* 19:00 — ЦСК ВВС - Южный Урал
10 августа
* 12:00 — АКМ - Южный Урал
* 16:00 — ЦСК ВВС - Дизель