В Самаре пройдет главное баскетбольное событие лета – традиционный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»

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В субботу, 27 августа, на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Традиционный турнир по праву считается одним из самых масштабных в стране. За 13 лет он превратился в большой баскетбольный праздник для поклонников баскетбола разного возраста. Популярность спортивного события продиктована, в том числе, слаженной работой областного Правительства и личным вниманием Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам развития спорта на территории региона. Сегодня баскетболом занимается свыше 34 тысяч жителей губернии.

Ежегодно в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» принимают участие команды со всей Самарской области, а также гости из других регионов. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 250 команд (абсолютный рекорд турнира – количество команд, зарегистрированных в 2019 году – 263 команды). Свое участие в категории «Элит» подтвердили: Inanomo (Москва), ЦОП СПб (Санкт-Петербург) и ЦОП Bad boys (Санкт-Петербург/Екатеринбург), Shark 1st (Москва), «Красный Якорь» (Нижний Новгород), БК «Самара» – 2 команды (Самара).

Для участников будет организовано 17 площадок: главный корт «Дом баскетбола», 3 профессиональных корта и 13 площадок с мобильными стойками.

В рамках турнира «Samara Open» будут разыграны призы в 14 категориях: юноши и девушки (2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 годов рождения), мужчины и женщины (в том числе в элитных топ-группах), ветераны, также в соревнованиях впервые примут участие спортсмены проекта «тихий!баскетбол» (игроки с ограниченными возможностями здоровья).

Призовой фонд турнира будет распределен между сильнейшими командами в старших категориях.

Все матчи пройдут под энергичную музыку самарских диджеев. В программе спортивного праздника организаторами запланировано шоу летающих баскетболистов, различные конкурсы для болельщиков, в том числе самые зрелищные – по трехочковым броскам и броскам сверху, а также пройдет традиционный матч-открытие, в котором примут участие известные спортсмены, политики и бизнесмены.

«Турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева давно стал одним из символов самарского спорта. Этого события ждут поклонники баскетбола, как в Самаре, так и далеко за ее пределами. Впервые с 2019 года мы планируем провести турнир без ограничения количества участников, соревнования открыты для всех желающих. Большой фестиваль баскетбола «Samara Open» пройдет уже в 13-й раз традиционно на главной площади города – площади Куйбышева. Мы, как организаторы, надеемся, что в этот раз будет побит рекорд 2019 года. В этом году на соревнования мы ждем юношей и девушек из ДНР и ЛНР, уже изъявивших желание принять участие в турнире. Наблюдать за играми можно будет в режиме онлайн, но я, конечно же, призываю всех 27 августа выйти на площадку и показать там свое мастерство. Уверен, это будет незабываемое удовольствие и для участников, и для зрителей», – отметил Владимир Аветисян, президент Федерации баскетбола Самарской области, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России.

Принять участие в турнире может каждый. Для этого необходимо подать заявку на сайте: https://play.fiba3x3.com/events/c220eb91-76d5-45f9-87e2-e5e4e5cfadb2/categories

Состав команды 3-4 человека. Регистрация завершится 24 августа в 23.59.