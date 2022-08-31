В воскресенье, 4 сентября, в Самаре пройдет Фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули - 2022».
Место проведения: территория ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка», нижняя поляна, лыжный комплекс «2».
Регистрация участников здесь.
Программа фестиваля:
08:00 - регистрация участников;
09:30 - мастер-класс по технике северной ходьбы;
11:00 - открытие Фестиваля;
11:30 - гонка «Проверь себя»на дистанции 5 км;
12:30 - масс-старт «Дорога радости»;
13:30 - семейная эстафета «Три поколения»;
15:00 - награждение победителей.
Требования к участникам:
К участию в фестивале допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Самарской области, практикующие северную/скандинавскую ходьбу, прошедшие в установленном порядке регистрацию, имеющие медицинский допуск, соответствующую подготовку и инвентарь (палки).
Фото: минспорта СО