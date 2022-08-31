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В воскресенье, 4 сентября, в Самаре пройдет Фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули - 2022».



Место проведения: территория ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка», нижняя поляна, лыжный комплекс «2».



Регистрация участников здесь.



Программа фестиваля:

08:00 - регистрация участников;

09:30 - мастер-класс по технике северной ходьбы;

11:00 - открытие Фестиваля;

11:30 - гонка «Проверь себя»на дистанции 5 км;

12:30 - масс-старт «Дорога радости»;

13:30 - семейная эстафета «Три поколения»;

15:00 - награждение победителей.



Требования к участникам:

К участию в фестивале допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Самарской области, практикующие северную/скандинавскую ходьбу, прошедшие в установленном порядке регистрацию, имеющие медицинский допуск, соответствующую подготовку и инвентарь (палки).

Фото: минспорта СО