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В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта

6 августа 2025 14:33
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Расписание фестиваля.

В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта, приуроченный ко Дню физкультурника.  0+

 На самарской набережной при поддержке городской администрации пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Комус Fest».

 Федерация волейбола Самарской области приглашает любителей спорта принять участие в турнире по пляжному волейболу.

Также приглашаем зрителей - вход свободный!

Расписание фестиваля:

7-8 августа
пляжный баскетбол

7-10 августа
пляжный теннис

8 августа
пляжное сумо

9-10 августа
пляжный футбол

9-10 августа
пляжный волейбол

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

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