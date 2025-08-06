55

В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта, приуроченный ко Дню физкультурника. 0+



На самарской набережной при поддержке городской администрации пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Комус Fest».



Федерация волейбола Самарской области приглашает любителей спорта принять участие в турнире по пляжному волейболу.



Также приглашаем зрителей - вход свободный!



Расписание фестиваля:



7-8 августа

пляжный баскетбол



7-10 августа

пляжный теннис



8 августа

пляжное сумо



9-10 августа

пляжный футбол



9-10 августа

пляжный волейбол

Фото: минспорта СО