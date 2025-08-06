В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта, приуроченный ко Дню физкультурника. 0+
На самарской набережной при поддержке городской администрации пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Комус Fest».
Федерация волейбола Самарской области приглашает любителей спорта принять участие в турнире по пляжному волейболу.
Также приглашаем зрителей - вход свободный!
Расписание фестиваля:
7-8 августа
пляжный баскетбол
7-10 августа
пляжный теннис
8 августа
пляжное сумо
9-10 августа
пляжный футбол
9-10 августа
пляжный волейбол
Фото: минспорта СО