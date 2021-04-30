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В Самаре полицейские приняли участие в шахматном турнире

30 апреля 2021 10:47
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В Самаре полицейские приняли участие в шахматном турнире

В Самаре в городском спортивном клубе «Ладья» состоялся шахматный турнир в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2021.

В этом году в состязании приняли участие 16 команд, или 32 участника – сотрудники различных подразделений областного главка.

Соревнования по шахматам уже стали традиционными. Выяснилось, что среди сотрудников органов внутренних дел немало истинных ценителей «гимнастики ума», настоящих любителей шахмат.

Когда был дан старт турнира, в полной тишине зала было слышно только, как шахматисты двигают фигуры на доске и часы ведут отсчет времени, данного на партию.

В результате игр в командном первенстве победу одержали сотрудники Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ). Вторыми стали шахматисты из Центра информационных технологий, связи и защиты информации (ЦИТСиЗИ), а бронзу завоевала команда сотрудников Оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ).

В личных зачетах призовые места заняли:

1 место – майор полиции Денис Козлов, старший эксперт ЭКЦ;

2 место – капитан внутренней службы Дмитрий Чихачев, специалист отделения по развитию и эксплуатации информационно-телекоммуникационных технологий ЦИТСиЗИ;

3 место – подполковник внутренней службы Игорь Седунин, начальник отделения Управления по работе с личным составом.

Победители и призеры турнира награждены грамотами от руководства областного главка. 

Теги: полиция спорт шахматы

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