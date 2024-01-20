В Самаре определились обладатели Кубка России по боксу

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С 16 по 20 января в Самаре в УСЦ "Грация" проходил Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова - соревнования сильнейших боксеров страны. Спортсмены выявляли лучших в 13 весовых категориях.



По итогам предварительных боев, которые шли с 16 января, были сформированы 13 финальных пар. Решающие поединки состоялись 20 января.

Победителями Кубка России по боксу стали:

до 48 кг - Эдмонд Худоян

до 51 кг - Василий Егоров

до 54 кг - Дмитрий Двали

до 57 кг - Эдуард Саввин

до 60 кг - Аршак Товмасян

до 63,5 кг - Габил Мамедов

до 67 кг - Тархан Идигов

до 71 кг - Игорь Свириденков

до 75 кг - Джамбулат Бижамов

до 80 кг - Бешто Шавлаев

до 86 кг - Хасмагомед Джаватханов

до 92 кг - Рамазан Ханапиев

свыше 92 кг - Ярослав Дороничев



В рамках Кубка России также состоялась образовательная программа для юных спортсменов из Самарской области. Мастер-классы для начинающих боксеров провели многократные чемпионы Денис Лебедев и Александр Поветкин.

Фото: минспорта СО