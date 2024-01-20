В Самаре определились обладатели Кубка России по боксу

С 16 по 20 января в Самаре в УСЦ "Грация" проходил Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова - соревнования сильнейших боксеров страны. Спортсмены выявляли лучших в 13 весовых категориях.
По итогам предварительных боев, которые шли с 16 января, были сформированы 13 финальных пар. Решающие поединки состоялись 20 января.
Победителями Кубка России по боксу стали:
до 48 кг - Эдмонд Худоян
до 51 кг - Василий Егоров
до 54 кг - Дмитрий Двали
до 57 кг - Эдуард Саввин
до 60 кг - Аршак Товмасян
до 63,5 кг - Габил Мамедов
до 67 кг - Тархан Идигов
до 71 кг - Игорь Свириденков
до 75 кг - Джамбулат Бижамов
до 80 кг - Бешто Шавлаев
до 86 кг - Хасмагомед Джаватханов
до 92 кг - Рамазан Ханапиев
свыше 92 кг - Ярослав Дороничев
В рамках Кубка России также состоялась образовательная программа для юных спортсменов из Самарской области. Мастер-классы для начинающих боксеров провели многократные чемпионы Денис Лебедев и Александр Поветкин.
Фото: минспорта СО