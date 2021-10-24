В Самаре около спорткомплекса «Орбита» продолжаются работы по строительству нового стадиона

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В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» продолжаются работы по строительству нового современного стадиона. Возведение объекта ведется в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни».



Завершить строительство планируется в конце ноября текущего года.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70% от всех выполненных работ.

На стадионе уложен искусственный футбольный газон, завершено бетонирование каркаса для прыжковых ям, выполняются работы по освещению, монтажу асфальтового основания и покрытия для беговых дорожек, а также завершаются работы по устройству зоны для толкания ядра.

Фото: минспорт СО