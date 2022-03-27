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В этом году организаторы мероприятия направят все собранные средства в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на помощь 9-летнему Паше Шагурову из Самары.
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В Самаре на базе "Чайка" прошла традиционная благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня"

27 марта 2022 22:17
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В этом году организаторы мероприятия направят все собранные средства в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на помощь 9-летнему Паше Шагурову из Самары.

"Добрая лыжня" проходит ежегодно с 2019 года. В этом году организаторы мероприятия направят все собранные средства в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на помощь 9-летнему Паше Шагурову из Самары.

Мальчик родился без пальцев на правой руке. Паша правша, поэтому отсутствие пальцев сильно влияет на качество его жизни. Мальчику необходим тяговый протез стоимостью 188 472 руб.

В программу благотворительного мероприятия кроме традиционных соревнований вошли костюмированные гонки, эстафета и гонки с собаками. Каждый участник получил эксклюзивные медали и подарки.

 

Фото:   минспорт СО

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