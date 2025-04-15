В Самаре ищут подрядчика для создания проекта спортивной зоны на набережной

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В Самаре может появиться спортивная пляжная зона на набережной. Ее могут разместить в границах Первомайского и Полевого спусков. Подрядчика, который создаст дизайн-проект этой зоны, сейчас ищут, информация размещена на портале госзакупок.

На разработку дизайн-проекта потратят 300 тысяч рублей. Заказчиком является «Центр развития физической культуры и спорта» Самары. Торги пройдут в форме закупки у единственного поставщика.

У подрядчика будет 60 рабочих дней, чтобы разработать дизайн-проект. Когда планируется благоустроить спортивную пляжную зону, что там установят, пока не известно, пишет Самара-КП.