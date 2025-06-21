В Самаре и области продолжается областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО».

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За неделю в регионе прошло 93 мероприятия, в которых приняли участие 5119 человек.



Сотрудники сергиевской ДЮСШ приняли нормативы ГТО у первокурсников Сергиевского губернского техникума, а СЦ «Кинель» протестировал воспитанников детского сада «Солнышко».



Физкультурные мероприятия с участием муниципальных центров тестирования ГТО проходят в летних пришкольных лагерях.

Учащиеся не только демонстрируют силу, ловкость и выносливость при выполнении испытаний, но и получают информацию о пользе ежедневной физической активности и занятий физической культурой и спортом, чтобы оставаться бодрым, сильным и здоровым в любом возрасте.



В День России в Самаре состоялись «Игры ГТО» в рамках фестиваля «Легкая атлетика - королева спорта», а в Кинеле прошла семейная эстафета ГТО в рамках городской спартакиады «Здоровье-2025».