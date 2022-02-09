В Самаре функционирует первый керлинг-центр в ПФО

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Сегодня, 9 февраля, мужская сборная Олимпийского комитета России по керлингу вступает в борьбу за медали на Олимпиаде в Пекине. Первым соперником станет команда из США. За первой игрой сборной России будут наблюдать и жители Самарского региона. Софья Богатова, кандидат в мастера спорта по керлингу: «Девять лет я занималась фигурным катанием, а потом перешла в кёрлинг. Новый драйв, новые ощущения, новая атмосфера – это восхитительно! Моя цель – стать первой в Самаре олимпийской чемпионкой в новом для меня виде спорта».

С 2021 года в Самарской области функционирует первый керлинг-центр в ПФО. Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования мирового уровня.

Керлинг-центр расположен на одной из спортивных арен СКК «Дворец спорта», который был торжественно открыт в сентябре прошлого года. Сегодня это многофункциональный спортивный комплекс, объединяющий площадки для различных видов спорта, приспособленный для проведения спортивных, концертных и деловых мероприятий самого высокого уровня.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области развивается массовый и детско-юношеский спорт, проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы и соревнования. Благодаря личному вниманию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова керлинг приобрел новую жизнь в регионе. Так, в декабре на базе керлинг-центра прошли дни открытых дверей, которые познакомили жителей и гостей региона с историей игры, показали современные тренировочные возможности области для спортсменов, которые хотят добиться высоких результатов именно в керлинге.

«С кёрлингом я познакомился семь лет назад, когда вообще не было условий для его развития. Но я стойко переживал все неудобства. Нынешние условия для развития шотландской забавы и олимпийского вида спорта – это настоящий космос! Хочу стать хорошим игроком и добиться высоких результатов. Хотя родители до сих пор жалеют, что я слишком рано ушел из фигурного катания», – комментирует Данила Сазонов, кандидат в мастера спорта по керлингу.

В январе 2022 года в ГАУ «СШОР № 1» открыто специализированное отделение керлинга. Зачисляют в секцию детей с 8 лет, занятия проходят бесплатно, предоставляется весь необходимый спортивный инвентарь. Также в регионе активно развивается керлинг на колясках. Сборная Самарской области регулярно представляет нашу губернию на всероссийских соревнованиях.

«Мы просто обязаны в нынешних современных условиях работать на олимпийскую перспективу. Думаю, что через парочку олимпийских циклов мы будем всерьез конкурировать с ведущими центрами кёрлинга. У нас подрастают очень перспективные атлеты», – отметил президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов.

Фото: минспорт СО