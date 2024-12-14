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В Самаре будет разыгран региональный чемпионат по сквошу

14 декабря 2024 12:54
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В Самаре будет разыгран региональный чемпионат по сквошу

Сквош – молодой вид спорта, который развивается в России с начала 2020-х годов. В Самарской области соревнования по сквошу проводятся с 2021 года.

В чемпионате области примут участие профессионалы и спортсмены-любители.

 Приглашаются к участию все желающие с опытом игры в теннис и бадминтон. Возраст участников – 15 лет и старше.

 Предварительные заявки принимаются на почту squashtlt@yandex.ru.

Соревновательные дни – 21 и 22 декабря. Матчи пройдут в спортивном комплексе «7 кортов».

Фото: Минспорта региона
 

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