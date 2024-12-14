В Самаре будет разыгран региональный чемпионат по сквошу

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Сквош – молодой вид спорта, который развивается в России с начала 2020-х годов. В Самарской области соревнования по сквошу проводятся с 2021 года.



В чемпионате области примут участие профессионалы и спортсмены-любители.



Приглашаются к участию все желающие с опытом игры в теннис и бадминтон. Возраст участников – 15 лет и старше.



Предварительные заявки принимаются на почту squashtlt@yandex.ru.



Соревновательные дни – 21 и 22 декабря. Матчи пройдут в спортивном комплексе «7 кортов».

Фото: Минспорта региона

