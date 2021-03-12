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В Республике Марий Эл стартовали соревнования «Зимней Туриады» ПФО
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В Республике Марий Эл стартовали соревнования «Зимней Туриады» ПФО

12 марта 2021 16:37
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11 марта началось первенство РФ по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 2003-2007 годов рождения.

11 марта в Республике Марий Эл началось первенство Российской Федерации по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 2003-2007 годов рождения. В его рамках проводится первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях, результаты которого идут в общий зачет окружного проекта «Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада».

Участниками соревнования стали представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Республики Коми, Красноярского края, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Московской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. 

Спортивные мероприятия начались с эстафеты на Кубок Приволжского федерального округа по спортивному туризму, в которой от каждого региона выступали команды из двух юношей и двух девушек. Каждый из участников должен был пробежать на лыжах двухкилометровый круг, преодолеть по пути два сложных препятствия и передать эстафету участнику следующего этапа. 

В результате ожесточенной борьбы первое место досталось сборной Свердловской области, второе – команде Республике Марий Эл, третье – участникам из Республики Коми. Кроме хозяев первенства в тройку лучших среди регионов Приволжского федерального округа вошли команды из Республики Татарстан и Пермского края. 

Участников ожидают еще шесть соревновательных дистанций для одиночек, связок и групп. 

Прямые трансляции хода всех соревновательных дисциплин можно смотреть по адресу и болеть за представителей своих регионов.

В рамках «Зимней Туриады» состоялось совещание Ассоциации спортивно-туристских федераций и клубов Приволжского федерального округа, в ходе которого сформированы основные подходы к проведению Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», который по традиции проходит в последней декаде мая в г.Хвалынске Саратовской области и включает как спортивные соревнования, так и конкурсы для студентов, обучающихся на специальностях, связанных с туриндустрией, и фестиваль бардовской песни «Музыка сердец», передает пресс-служба ПФО.

 

Фото :   пресс-служба ПФО

 

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