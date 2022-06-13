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В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»

13 июня 2022 17:43
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Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».

В регионе при поддержке Правительства Самарской области проходит областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО».

Целью акции является популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и пропаганда здорового образа жизни. Мероприятия акции проводятся на территории муниципальных образований Самарской области с 1 июня по 31 августа в формате физкультурно-массовых мероприятий, в которых принимают участие все жители региона.

Итоги подводятся до 16 сентября 2022 года. По итогам акции определяются победители в номинациях «Лучший городской округ», «Лучший муниципальный район». Победители награждаются кубками, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области.

Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО». Логотип должен отражать красочность и эмоциональность летнего периода года, пропагандировать спорт, физкультуру, здоровый образ жизни, комплекс ГТО и продвигать ценности спорта: нацеленность на победу, силу воли, стремление к физическому совершенству, командный дух.

Подробнее здесь.

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