В рамках «Спартакиады-2025» сотрудники ГУ МВД СО приняли участие в Кубке по волейболу

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В спортивном комплексе Самарской региональной организации «Динамо» в рамках «Спартакиады-2025» прошел Кубок по волейболу 3 группы, в котором приняли участие 13 команд из числа сотрудников служб и подразделений областного главка полиции.

Судья Всесоюзной категории по волейболу, инспектор чемпионата России тренер Самарского Всероссийского физкультурно-спортивного общества«Динамо» Анатолий Солдатов подчеркнул, что сотрудники полиции показали высокий уровень коллективной работы, умение действовать сообща. Среди команд царил дух здорового соперничества.

Состязания прошли на позитивной ноте, оставили массу положительных впечатлений у спортсменов.

На протяжении всех игр сотрудники полиции не уступали друг другу. Сотрудники органов внутренних дел демонстрировали отличные броски, спасения, комбинации, высокие технические навыки и стратегическое мышление.

По итогам упорной борьбы призовые места распределись следующим образом:

1 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – ОСР ДПС Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Первый заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» полковник внутренний службы Олег Лукьянов отметил: «Подобные соревнования укрепляют командный дух и дают каждому участнику возможность проявить свои волевые качества и физические навыки, которые необходимы и в повседневной работе сотрудников полиции».

По итогам соревнований победители награждены дипломами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО