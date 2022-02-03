В ПФО проходят соревнования нового сезона клуба «Золотая шайба»

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В Приволжском федеральном округе набирает обороты проект по поддержке детского и юношеского хоккея «Золотая шайба». Проект традиционно реализуется при поддержке Госкорпорации Ростех, входящих в нее структур и других партнеров.

Основная цель проекта – максимально расширить охват детей и подростков занятиями этим видом спорта, реализовать меры поддержки, в том числе поощрить лучших тренеров и обеспечить команды-победители новой экипировкой на будущий сезон.

В настоящее время практически во всех регионах округа завершились муниципальные этапы соревнований Всероссийского турнира среди юных хоккеистов «Золотая шайба», проводимых в сезоне 2021/2022 годов автономной некоммерческой организацией «Континентальная детская хоккейная лига».

Всего в муниципальных соревнованиях приняли участие 1 432 команды, а количество участников составило более 21,3 тыс. человек в трех возрастных группах: старшая (2007-2008 г.р.), средняя (2009-2010 г.р.), младшая (2011-2012 г.р.).

В Самарской области также завершился региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В турнире среди сельских команд средней группы (2009 – 2010 г.р.) победителем стал ХК «Дубрава» из муниципального района Волжский, завоевавший право выступить на всероссийском этапе, который с 1 по 8 февраля проходит в городе Салават. В старшей возрастной группе (2007 – 2008 г.р.) победу одержала команда ХК «Белый Барс» из Кошкинского района.

В турнире среди городских команд у юношей 2007 – 2008 г.р. лидером оказалась самарская команда «Чайка». В других возрастных категориях борьба еще продолжается, финальные матчи запланированы в феврале.

В Самарской области хоккей является одним из популярных видов спорта, который регулярно привлекает детей в спортивные секции. В спортивных школах и клубах региона растут перспективные ребята, которые в дальнейшем могут войти в состав профессиональных команд. Создание благоприятных условий для развития детско-юношеского спорта в регионе – часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона.

Фото: правительство СО