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В Пермском крае завершился чемпионат России по фехтованию

10 апреля 2024 16:59
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В дисциплине рапира самарцы Кирилл и Антон Бородачевы выиграли золото и серебро в личном турнире.

В дисциплине рапира самарцы Кирилл и Антон Бородачевы выиграли золото и серебро в личном турнире.

 В командных соревнованиях рапиристов из 15 команд сильнейшей стала сборная Самарской области в составе: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов. В четвертьфинале они обыграли сборную Москвы - 45:31, в полуфинале команду Башкортостан-2 - 45:20, в финале оказались сильнее Башкортостана-1 - 45:34.

В соревнованиях шпажисток, где выступила 101 спортсменка, представительница Самарской области Ирина Охотникова дошла до четвертьфинала, но уступила будущей чемпионке Айзанат Муртазаевой из Москвы - 7:15.

 В командном турнире по шпаге среди женщин участвовала 21 сборная. Команда Самарской области успешно дошла до полуфинала и уступила только сборной Москвы. В поединке за 3-е место самарские шпажистки в составе: Елизавета Маркина, Ирина Охотникова, Мария Райкова, Екатерина Тарасова обыграли соперниц из Татарстана - 45:40 и взяли бронзу.

 

Фото:   минспорта СО

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