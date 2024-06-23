В Отрадном прошел областной фестиваль «Готов к труду и обороне» среди школьников

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Участие в соревнованиях приняли свыше 100 юных спортсменов со всей Самарской области. Они состязались в беге на короткую и длинную дистанции, подтягиваниях, отжиманиях, прыжках в длину и плавании на 50 метров.



8 лучших спортсменов по итогам соревнований войдут в состав сборной 63-го региона и представят Самарскую область на всероссийских состязаниях осенью в «Артеке».



Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни.

Фото: скриншот видео