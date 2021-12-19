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В «МТЛ Арена» проходит чемпионат и первенство Самарской области по брейкингу

19 декабря 2021 17:35
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«В соревнованиях принимают участие свыше 100 спортсменов. По итогам выступлений будет сформирована сборная субъекта на 2022 год.

В универсальном комплексе «МТЛ Арена» проходит чемпионат и первенство Самарской области по брейкингу.

С каждым годом программа соревнований становится все более насыщенной и увеличивается количество участников. Напомним, что Международный олимпийский комитет официально сделал брейкинг олимпийским видом спорта. Этот шаг был продиктован желанием привлечь к Олимпийским играм более молодую аудиторию. Дебют брейкинга состоится на Играх в Париже в 2024 году.

«В соревнованиях принимают участие свыше 100 спортсменов. По итогам выступлений будет сформирована сборная субъекта на 2022 год. Кроме того, спортсменам будут присвоены спортивные разряды», - рассказал главный тренер сборной Самарской области по брейкингу Сергей Белоглазов.

 

Фото:   минспорт СО

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