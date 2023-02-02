В МОКе заявили, что еще не приняли решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024

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Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), пишут "Известия".

Представители комитета отметили, что ни в одном документе МОКа об Олимпийских играх в 2024 году нет упоминания спортсменов из России и Белоруссии.

«Но совершенно ясно одно: мы говорим не о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы поставили, в том числе отсутствие какой бы то ни было идентификации со своей страной и Национальным олимпийским комитетом, и полное соблюдение антидопинговых правил», — добавили в комитете.

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