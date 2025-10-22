В МЕГЕ Самара пройдут соревнования по быстрым шахматам и блицу

161

26 октября на территории торгового центра МЕГА Самара состоятся квалификационные шахматные турниры. В программе соревнований запланированы детский турнир по быстрым шахматам для шахматистов 2009 года рождения и моложе (турнир «А») и открытый турнир по блицу (турнир «Б»).

Соревнования проводятся по швейцарской системе с использованием компьютерной программы SwissManager и предусматривают 9 туров в турнире «А» и 11 туров в турнире «Б». Контроль времени в быстрых шахматах составляет 10 минут плюс 5 секунд за ход, в блице — 3 минуты плюс 2 секунды за ход. Для допуска к играм необходим организационный взнос в размере 500 рублей.

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству очков. В турнире «А» будут награждены победители и участники, показавшие лучшие результаты в следующих номинациях: юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 15 лет, мальчики и девочки до 13 лет, мальчики и девочки до 11 лет, мальчики и девочки до 9 лет. Призовой фонд турнира «Б» составляет 25 000 рублей и будет распределен между тремя лучшими участниками, а также лучшей женщиной-шахматисткой.

Предварительная регистрация участников соревнований доступна по ссылке до 23.00 часов 25 октября. Регистрация участников в день мероприятия будет осуществляться с 11:00 до 11:50. Торжественное открытие состоится в 11:50. С 12:00 до 17:00 пройдут туры по быстрым шахматам, а с 12:00 до 15:00 — туры по блицу. Церемонии закрытия и награждения запланированы на 17:00 для турнира «А» и 15:20 для турнира «Б».

Общее руководство соревнованиями осуществляет главный судья, в качестве которого вступает судья первой категории Николай Дмитриевич Гранкин.