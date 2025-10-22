В МЕГЕ Самара пройдут соревнования по быстрым шахматам и блицу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В МЕГЕ Самара пройдут соревнования по быстрым шахматам и блицу

22 октября 2025 11:12
161
В МЕГЕ Самара пройдут соревнования по быстрым шахматам и блицу

26 октября на территории торгового центра МЕГА Самара состоятся квалификационные шахматные турниры. В программе соревнований запланированы детский турнир по быстрым шахматам для шахматистов 2009 года рождения и моложе (турнир «А») и открытый турнир по блицу (турнир «Б»).

Соревнования проводятся по швейцарской системе с использованием компьютерной программы SwissManager и предусматривают 9 туров в турнире «А» и 11 туров в турнире «Б». Контроль времени в быстрых шахматах составляет 10 минут плюс 5 секунд за ход, в блице — 3 минуты плюс 2 секунды за ход. Для допуска к играм необходим организационный взнос в размере 500 рублей.

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству очков. В турнире «А» будут награждены победители и участники, показавшие лучшие результаты в следующих номинациях: юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 15 лет, мальчики и девочки до 13 лет, мальчики и девочки до 11 лет, мальчики и девочки до 9 лет. Призовой фонд турнира «Б» составляет 25 000 рублей и будет распределен между тремя лучшими участниками, а также лучшей женщиной-шахматисткой.

Предварительная регистрация участников соревнований доступна по ссылке до 23.00 часов 25 октября. Регистрация участников в день мероприятия будет осуществляться с 11:00 до 11:50. Торжественное открытие состоится в 11:50. С 12:00 до 17:00 пройдут туры по быстрым шахматам, а с 12:00 до 15:00 — туры по блицу. Церемонии закрытия и награждения запланированы на 17:00 для турнира «А» и 15:20 для турнира «Б».

Общее руководство соревнованиями осуществляет главный судья, в качестве которого вступает судья первой категории Николай Дмитриевич Гранкин.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
101
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
109
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
256
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
300
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
268
Весь список