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В Красноярском районе на пруду состоялся традиционный турнир по рыбной ловле среди болельщиков «Крылья Советов»

12 июля 2022 14:30
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38 любителей футбола и рыбной ловли состязались в искусстве ужения рыбы, где в изобилии водится лещ, сом, карп, щука, толстолобик и много других видов рыб.

В Красноярском районе Самарской области 9-10 июля на пруду «№9» (п. Большая Каменка) состоялся 14-ый традиционный турнир по рыбной ловле среди болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов».

38 любителей футбола и рыбной ловли состязались в искусстве ужения рыбы, где в изобилии водится лещ, сом, карп, щука, толстолобик и много других видов рыб. Участие в ловле рыбы и награждении принял мастер спорта СССР, легенда отечественного футбола, заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Владимирович Панфилов.

По традиции турнир проходил в суточном режиме, чтобы каждый участник смог подготовить свой сектор и добиться наилучших показателей. Это был Рекордный турнир болельщиков, которым удалось достичь максимальных показателей во многих номинациях.

Итоговое распределение призовых мест:

Общий улов (командный зачет)

1 место – Мещеряков Евгений, Миронов Андрей (37 кг 950 гр)

2 место – Авдеев Александр, Роптанов Алексей (23 кг 050 гр)

3 место – Рашевский Алексей, Павлов Евгений (19 кг 480 гр)

Самый большой улов (личный зачет)

1 место – Мещеряков Евгений (24 кг 230 гр)

2 место – Авдеев Александр (15 кг 170 гр)

3 место – Павлов Евгений (14 кг 800 гр)

Самая крупная рыба

1 место – Авдеев Александр – 6 кг 490 гр (толстолобик)

2 место – Игошин Андрей – 5 кг 555 гр (толстолобик)

3 место – Хвастунов Николай – 5 кг 130 гр (толстолобик)

Самый крупный карась

1 место – Миронов Андрей – 498 гр

2 место – Мещеряков Евгений – 497 гр

3 место – Роптанов Алексей – 470 гр

4 место – Конов Сергей – 365 гр

5 место – Игошин Андрей – 340 гр

6 место – Зудилов Денис – 322 гр

ТРИАДА (в баллах)

1 место – Павлов Евгений 1.615

2 место – Мещеряков Евгений 1.330

3 место – Прилепская Анастасия 1.152

4 место – Овчаренко Ярослав 1.137

5 место – Крайнов Анатолий 1.042

6 место – Игошин Андрей 0.923

Таинственная рыба (участники ловили рыбу, зная точный вес (910 грамм), но не зная вид самой рыбы):

Победители – Кузнецов Евгений и Хвастунов Николай (Сом весом 910 грамм), сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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