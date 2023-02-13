В Красноярске состоялась торжественная церемония открытия IV зимней Спартакиады молодежи России 2023 года

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Сегодня, 13 февраля, в Красноярске в фанпарке «Бобровый лог» состоялась торжественная церемония открытия IV зимней Спартакиады молодежи России 2023 года.



Спартакиада молодежи России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в видеообращении к участникам, организаторам и гостям отметил: «Спартакиада – это большой праздник, объединяющий молодых спортсменов со всех уголков России. Она по масштабу не уступает крупным международным событиям. Соревнования Спартакиады будут принимать великолепные спортивные сооружения субъектов Российской Федерации. Среди них – олимпийские объекты Сочи, а также спортсооружения Красноярска, где проходила Всемирная зимняя универсиада 2019 года».



В программу IV зимней Спартакиады молодежи России 2023 года вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой. Всего на Спартакиаде разыгрывается 224 комплекта наград, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО