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В Краснодарском крае завершились XII Открытий чемпионат России по кабельному вейкборду и вейкскейту, а также Открытое первенство России по кабельному вейкборду.



В соревнованиях приняли участие 96 сильнейших спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Представительницы Самарской области завоевали две медали.



Турутина Майя стала второй на первенстве России в дисциплине «вейкборд» (категория девушки до 14 лет).

Кондукова Мария выиграла бронзовую медаль в рамках чемпионата России в дисциплине «вейкборд».

Фото: минспорта СО