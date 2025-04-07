В Кинеле пройдет V юбилейный турнир по кикбоксингу Кубок Александра Пересвета

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12-13 апреля в Самарской области состоится пятый юбилейный турнир по кикбоксингу на Кубок Александра Пересвета. В турнире ожидается участие порядка 800 спортсменов из Самарской области и ближайших регионов России.

Юбилейный турнир проводится в память о погибших участниках СВО и одной из миссий мероприятия будет участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов на боевом рубеже.

Организаторами соревнований выступают спортивный клуб «Пересвет» города Кинель и Федерация кикбоксинга городского округа Кинель.

Турнир на Кубок Александра Пересвета стал традиционным и значимым событием в спортивной жизни региона. Ежегодно он собирает талантливых спортсменов, демонстрируя высокий уровень подготовки и зрелищные поединки. Юбилейный пятый турнир обещает быть особенно масштабным и ярким.

Соревнования проводятся с целью популяризации кикбоксинга, пропаганды здорового образа жизни и поддержки молодых спортсменов. Участники будут бороться за звание лучших в различных весовых и возрастных категориях. Команды, завоевавшие наибольшее количество медалей поборются за общекомандные кубки.

Дата: 12-13 апреля 2024 года

Открытие турнира: 12 апреля в 12:00

Место проведения: Самарская область, г.о. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 84 (спортивный комплекс Самарского государственного аграрного университета)

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