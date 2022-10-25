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В Кинель-Черкассах прошли первенство и чемпионат Самарской области по рукопашному бою.



В поединках сошлись более 200 спортсменов из разных уголков губернии, чтобы заслужить право быть включенным в состав сборных команд региона. Возраст участников в первенстве от 12 до 17 лет, в чемпионате - от 18 и старше.



«Такие соревнования традиционно проходят в преддверии окружных турниров. Главная задача, чтобы ребята повысили разряды, добились поставленных целей, а сильнейшие отобрались в сборную команду. Особенно важно, чтоб в нее вошли в том числе и новые бойцы», - рассказал президент Федерации рукопашного боя Самарской области Алексей Семякин.



Результаты чемпионата Самарской области (мужчины, женщины):

Весовая категория 53 кг:

Шадрина Мария («Военный водитель»);

Ипполитова Виктория («Кэмпо»);

Брюханова Анастасия («Ястреб»);

Чернова Таисия («Файтер»).



Весовая категория 57 кг:

Мамедов Бабакиши (МБУ СО «СШОР N8»);

Шматков Владислав(МБУ СО «СШОР N8»);

Ларин Николай (МБУ СО «СШОР N8»);

Фингарет Кирилл (МБУ СО «СШОР N8»).



Весовая категория 67 кг:

Юсупов Абдулазиз («Военный водитель»);

Сорокин Алексей (МБУ СО «СШОР N8»);

Евполов Вадим («Черный скорпион»);

Кутумов Михаил («Союз»).



Весовая категория 73 кг:

Душканов Дамир («Факел»);

Левин Вячеслав («Гладиатор»);

Аушкин Владислав («Союз»);

Шишкин Ярослав («Черный скорпион»).



Весовая категория 80 кг:

Кателевский Илья (МБУ СО «СШОР N8»);

Беспалых Владимир («Штурм»);

Мингисултанов Насыр («Факел»);

Яхин Даниил (МБУ СО «СШОР N8»).



Весовая категория 88 кг:

Смирнов Максим («Военный водитель»);

Мишин Тимофей («Военный водитель»);

Самхарадзе Даниил («Военный водитель»);

Воронин Петр («Титан»).



Весовая категория 97 кг:

Гасанов Роман («Военный водитель»);

Новиков Никита («Гладиатор»);

Чернышев Егор («Титан»);

Воронов Иван («Звезда»).



Весовая категория +97 кг:

Завьялов Роман («Военный водитель»);

Пидлубный Роман («Военный водитель»);

Кириллов Максим (МБУ СО «СШОР N8»);

Пасечник Роман (МБУ СО «СШОР N8»).