В Кинель-Черкассах прошли первенство и чемпионат Самарской области по рукопашному бою.
В поединках сошлись более 200 спортсменов из разных уголков губернии, чтобы заслужить право быть включенным в состав сборных команд региона. Возраст участников в первенстве от 12 до 17 лет, в чемпионате - от 18 и старше.
«Такие соревнования традиционно проходят в преддверии окружных турниров. Главная задача, чтобы ребята повысили разряды, добились поставленных целей, а сильнейшие отобрались в сборную команду. Особенно важно, чтоб в нее вошли в том числе и новые бойцы», - рассказал президент Федерации рукопашного боя Самарской области Алексей Семякин.
Результаты чемпионата Самарской области (мужчины, женщины):
Весовая категория 53 кг:
Шадрина Мария («Военный водитель»);
Ипполитова Виктория («Кэмпо»);
Брюханова Анастасия («Ястреб»);
Чернова Таисия («Файтер»).
Весовая категория 57 кг:
Мамедов Бабакиши (МБУ СО «СШОР N8»);
Шматков Владислав(МБУ СО «СШОР N8»);
Ларин Николай (МБУ СО «СШОР N8»);
Фингарет Кирилл (МБУ СО «СШОР N8»).
Весовая категория 67 кг:
Юсупов Абдулазиз («Военный водитель»);
Сорокин Алексей (МБУ СО «СШОР N8»);
Евполов Вадим («Черный скорпион»);
Кутумов Михаил («Союз»).
Весовая категория 73 кг:
Душканов Дамир («Факел»);
Левин Вячеслав («Гладиатор»);
Аушкин Владислав («Союз»);
Шишкин Ярослав («Черный скорпион»).
Весовая категория 80 кг:
Кателевский Илья (МБУ СО «СШОР N8»);
Беспалых Владимир («Штурм»);
Мингисултанов Насыр («Факел»);
Яхин Даниил (МБУ СО «СШОР N8»).
Весовая категория 88 кг:
Смирнов Максим («Военный водитель»);
Мишин Тимофей («Военный водитель»);
Самхарадзе Даниил («Военный водитель»);
Воронин Петр («Титан»).
Весовая категория 97 кг:
Гасанов Роман («Военный водитель»);
Новиков Никита («Гладиатор»);
Чернышев Егор («Титан»);
Воронов Иван («Звезда»).
Весовая категория +97 кг:
Завьялов Роман («Военный водитель»);
Пидлубный Роман («Военный водитель»);
Кириллов Максим (МБУ СО «СШОР N8»);
Пасечник Роман (МБУ СО «СШОР N8»).