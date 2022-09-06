В Кинель-Черкассах прошла областная спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями

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В Кинель-Черкассах прошла XXI областная спартакиада среди инвалидов по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.



В состязаниях приняли участие 15 команд (78 спортсменов в возрасте от 18 до 70 лет) из 8 городских округов и 7 муниципальных районов Самарской области. В программу Спартакиады вошли 4 вида спорта: легкая атлетика, стрельба, дартс и плавание.



Результаты общекомандного первенства среди городских округов:

г.о. Самара;

г.о. Тольятти;

г.о. Чапаевск.



Результаты общекомандного первенства среди муниципальных районов:

м.р. Сергиевский;

м.р. Красноярский;

м.р. Кошкинский.



Результаты командного первенства среди городских округов:

г.о. Самара (Якин Андрей, Ульманен Анна, Авандеев Дмитрий, Ретина Алена, Морозов Иван, Яркина Анна, Елисеев Даниил);

г.о. Похвистнево (Куликова Наталья, Буткин Дмитрий, Ерохина Валентина, Шерстнев Александр, Акимов Роман, Портнова Ольга);

г.о. Чапаевск (Малышев Дмитрий, Гребнева Анжела, Тулин Александр, Кириллова Дарья, Головащенко Виктор, Чиндина Норзия, Сенин Сергей).



Результаты командного первенства среди муниципальных районов:

м.р. Красноярский (Андресян Владик, Денисова Марина, Исингазеев Дсуп, Макеева Светлана, Адушкин Сергей, Овсюкова Наталья, Киргизов Геннадий);

м.р. Сергиевский (Старостина Наталья, Павлов Михаил, Мельникова Наталья, Валентинов Константин, Вишнякова Ольга, Аллаяров Максим);

м.р. Кинельский (Вязков Евгений, Долгов Евгений, Курманов Дамир, Шумская Наталья, Березовская Надежда, Вьюгина Анастасия).

Фото: минспорта СО