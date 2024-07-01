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В Казани прошел всероссийский турнир Специальной олимпиады по плаванию "Победим вместе"

1 июля 2024 20:27
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Все представительницы Самарской области стали победительницами и призерами соревнований.

Турнир направлен на укрепление здоровья, реабилитацию и адаптацию средствами физической культуры, а также на привлечение к регулярным занятиям людей с синдромом Дауна.

В 2024 году соревнования объединили более 200 спортсменов из разных регионов России, Италии, Казахстана и Киргизии. Самарскую область на турнире представили Софья Алешина, Мария Сафронова и Виталина Семенова.

Все представительницы Самарской области стали победительницами и призерами соревнований.

Также на турнире был побит мировой рекорд. Согласно сообщению комитета физической культуры и спорта исполкома города Казани, спортсменки из команды ПФО-1, в составе которой выступили Софья Алешина и Мария Сафронова, проплыли дистанцию 4 по 25 метров комплексным плаванием на 3,5 секунды быстрее официально зарегистрированного абсолютного рекорда мира.

 

Фото:   минспорта СО

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