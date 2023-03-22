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В Йошкар-Оле завершились соревнования по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями

22 марта 2023 16:54
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По четыре медали завоевали Ольга Потешкина и Мария Сафронова из Самарской области. 

Состязания прошли во Дворце водных видов спорта. В них приняли участие около 170 пловцов из 22 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили три спортсменки: Ольга Потешкина, Мария Сафронова и Мария Сержантова.

В рамках чемпионата России представительница Самарской области Ольга Потешкина завоевала 4 медали:
400 метров вольным стилем (4:53.87);
200 метров вольным стилем (2:20.61);
200 метров на спине (2:38.56);
200 метров комплексным плаванием (2:38.88).

Во Всероссийских соревнованиях среди спортсменов с синдромом Дауна четыре медали на счету Марии Сафроновой:
100 метров на спине (1:45.79);
50 метров на спине (50.09);
200 метров на спине (3:59.36);
200 метров вольным стилем (3:52.64).

Мария Сержантова во Всероссийских соревнованиях трижды остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертые места на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также финишировала пятой на пятидесятиметровке вольным стилем.

 

Фото:   минспорта СО

 

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