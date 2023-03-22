В Йошкар-Оле завершились соревнования по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями

66

Состязания прошли во Дворце водных видов спорта. В них приняли участие около 170 пловцов из 22 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили три спортсменки: Ольга Потешкина, Мария Сафронова и Мария Сержантова.



В рамках чемпионата России представительница Самарской области Ольга Потешкина завоевала 4 медали:

400 метров вольным стилем (4:53.87);

200 метров вольным стилем (2:20.61);

200 метров на спине (2:38.56);

200 метров комплексным плаванием (2:38.88).



Во Всероссийских соревнованиях среди спортсменов с синдромом Дауна четыре медали на счету Марии Сафроновой:

100 метров на спине (1:45.79);

50 метров на спине (50.09);

200 метров на спине (3:59.36);

200 метров вольным стилем (3:52.64).



Мария Сержантова во Всероссийских соревнованиях трижды остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертые места на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также финишировала пятой на пятидесятиметровке вольным стилем.

Фото: минспорта СО