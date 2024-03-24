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В ходе чемпионата по хоккею с мячом сызранские огнеборцы показали высокое мастерство
В ходе чемпионата по хоккею с мячом сызранские огнеборцы показали высокое мастерство
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В ходе чемпионата по хоккею с мячом сызранские огнеборцы показали высокое мастерство

24 марта 2024 14:16
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В ходе чемпионата по хоккею с мячом сызранские огнеборцы показали высокое мастерство

С декабря 2023 года по март 2024 года в г. Сызрани проводился очередной чемпионат по хоккею с мячом. Всего в соревнованиях приняли участие 5 команд, в числе которых и команда «Искра», представляющая Сызранский пожарно-спасательный гарнизон.

В ходе чемпионата сызранские огнеборцы показали высокое мастерство, завидную самоотдачу и комбинационную игру. А их «искрометный» хоккей доставлял удовольствие многим ценителям бенди в городе Сызрани. В результате, проявив свои бойцовские качества в решающих играх, «Искра» обыграла всех своих конкурентов и за два тура до окончания чемпионата стала его победителем. Тем самым она вернула себе титул, потерянный в прошлом сезоне.

По итогам всех игр лучшим нападающим чемпионата был признан пожарный 85-ПСЧ 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Дмитрий Салиулин , а лучшим игроком - инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский Евгений Мартынов.

Стоит отметить, что эта победа произвела сызранских пожарных в ранг пятикратных чемпионов города.

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