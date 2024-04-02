В губернии состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3

46

2 апреля в Самарской области состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек – студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.



В течение дня на групповом этапе и в плей-офф соревновались 10 команд юношей и 4 команды девушек, представляющие Самарский государственный технический университет; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева; Самарский государственный социально-педагогический университет; Самарский государственный университет путей сообщения; Самарский государственный аграрный университет; Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Самарский государственный экономический университет; Медицинский университет Реавиз; Самарский государственный медицинский университет; Самарский филиал Московского городского педагогического университета.



Победителем среди девушек стала команда СамГТУ, среди юношей – Самарский университет. Они получили право в мае сыграть в турнире Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек - студентов образовательных организаций высшего образования сезона 2023-2024 годов. Соревнования пройдут при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фото: сриншот видео