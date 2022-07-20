В ФК «КС» рассказали о состоянии Сергея Пиняева

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В клубе опровергли информацию о том, что полузащитник Сергей Пиняев находится в тяжелом состоянии.

"Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждём скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении в Telegram-канале ФК "КС".

Фото: Global Look press/Edgar Breshchanov/"Известия"