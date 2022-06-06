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В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»

6 июня 2022 10:40
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В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»

12 июня, в День России, в Самаре состоится фестиваль бега «Королева спорта». Традиционно в забеге может принять участие любой желающий независимо от пола и возраста. Фестиваль бега «Королева спорта» посвящен легкой атлетике – древнейшей из всех видов спорта. 

Маршрут будет проходить вдоль набережной по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Северо-Восточной магистрали. Центральной площадкой соревнования станет зона амфитеатра склона площади Славы – именно там пройдет открытие фестиваля и награждение победителей.

Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на дистанциях:

- Детский забег 600 м (дети от 1 года до 10 лет включительно),

- Корпоративный забег 5*3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет),

- 3 км (возраст участников с 11 лет),

- 3 км костюмированный забег (Забег в различных костюмах),

- 10 км (возраст участников с 14 лет),

- 21,1 км (возраст участников с 16 лет),

- Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет),

- Северная ходьба 10 км (возраст участников с 14 лет),

- Фан-забег Самарская Миля 1586 метров (с 11 лет без медалей - номера с чипами).

Зарегистрироваться на участие в Самарском легкоатлетическом фестивале «Королева спорта» можно на официальном сайте https://russiarunning.com/event/KorolevaSportaSamara2022/ . Каждому зарегистрировавшемуся участнику будет вручен стартовый пакет с индивидуальным номером участника, электронный чип для определения результата. Получить стартовый пакет можно 10 и 11 июня в ТЦ "Сила Спорта". В день старта получение стартового пакета возможно только иногородним участникам.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях в абсолютном зачёте будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками и призами от партнеров и спонсоров соревнования. На финише всем участникам, кроме «Самарской мили», независимо от места и возраста будут вручены уникальные коллекционные медали с символом города.

 

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