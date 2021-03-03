В четвертьфинале Кубка России "Крылья" сыграют с "Динамо"

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Сегодня в Москве состоялась жеребьевка 1/4 финала Бетсити-Кубка России по футболу сезона 2020/21.

По итогам жеребьевки "Крылья Советов" сыграют с московским "Динамо". Эту игру наша команда проведет в Самаре.

Планируется, что игра состоится 7-8 апреля, передает пресс-служба ФК "КС".

Матчи 1/4 финала

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

Ахмат (Грозный) – Уфа

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

Сочи – Локомотив (Москва)

Матчи 1/8 финала

20.02 Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2

20.02 Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0

21.02 ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0

21.02 Локомотив (Москва) – Тамбов – 3:0

21.02 Краснодар – Сочи – 1:2

21.02 Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1

22.02 Химки (Московская обл.) – Крылья Советов (Самара) – 0:4

03.03 Уфа – Урал (Екатеринбург) – 3:0

Фото: pixabay