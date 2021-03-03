В четвертьфинале Кубка России "Крылья" сыграют с "Динамо"

Сегодня в Москве состоялась жеребьевка 1/4 финала Бетсити-Кубка России по футболу сезона 2020/21.
По итогам жеребьевки "Крылья Советов" сыграют с московским "Динамо". Эту игру наша команда проведет в Самаре.
Планируется, что игра состоится 7-8 апреля, передает пресс-служба ФК "КС".
Матчи 1/4 финала
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)
Ахмат (Грозный) – Уфа
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)
Сочи – Локомотив (Москва)
Матчи 1/8 финала
20.02 Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2
20.02 Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0
21.02 ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0
21.02 Локомотив (Москва) – Тамбов – 3:0
21.02 Краснодар – Сочи – 1:2
21.02 Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1
22.02 Химки (Московская обл.) – Крылья Советов (Самара) – 0:4
03.03 Уфа – Урал (Екатеринбург) – 3:0
Фото: pixabay
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