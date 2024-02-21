В честь Дня Защитника Отечества пройдут открытые соревнования Самарского университета им. Королёва по плаванию

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Турнир состоится 22 февраля, в четверг, в 16.00, в бассейне “Полет” Самарского университета им. Королёва. Участие в соревнованиях примут студенты и выпускники Самарского университета, им. Королёва, СамГТУ, а также ветеран специальной военной операции, участник военной операции в Сирии, участник миротворческой миссии в Нагорном Карабахе - Юрий Сергеевич Лобанов. Юрий Сергеевич награжден медалью Суворова, медалью “За Боевые отличия”, медалью “За участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе”.

Заплывы пройдут среди мужчин и женщин на дистанциях: 50 м вольный стиль, 50 м баттерфляй, 50 м на спине, 50 м брассом. В этот же день состоится эстафета 4×50 вольным стилем в команде - двое мужчин + двое женщин.