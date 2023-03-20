В Череповце завершились ХI Всероссийские зимние сельские спортивные игры

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Всего в играх приняли участие около 700 спортсменов из 49 регионов страны. Самарскую область представляли 17 атлетов. По итогу игр наша сборная заняла 17 место в общекомандном зачете.



Одним из лучших результатов среди представителей 63 региона стала семья Бакетовых из Приволжского муниципального района, которая завоевала четвертое место в соревнованиях среди спортивных семей.



В программу сельских игр вошли соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, шашкам, соревнования спортивных семей, а также троеборье дояров и троеборье механизаторов. В них принимали участие работники сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры, а также соцсферы, проживающие в деревнях и селах России не менее одного года.

Фото: минспорта СО